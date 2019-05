"Schafft Europa sich ab?": ZDFinfo über EU-Gegner auf dem Vormarsch (FOTO)

Mainz (ots) -Fast überall in Europa strömen Rechtspopulisten in Parlamente undsind in zahlreichen Staaten an der Macht beteiligt. Steuert Europaauf einen Zustand zu, den die amerikanische Gesellschaft seit Jahrenunter dem Begriff "Divided Nation" kennt? Am Donnerstag, 9. Mai 2019,20.15 Uhr, präsentiert Filmautor Rainer Fromm in der ZDFinfo-Doku"Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf dem Vormarsch" eine aktuelleBestandsaufnahme. Im ZDF ist die Dokumentation am Mittwoch, 15. Mai2019, 0.45 Uhr, zu sehen.Laut aktueller Umfragen sollen rechtspopulistische Parteien beider Wahl des EU-Parlaments zulegen. Sie alle setzen auf lautstarkeStimmungsmache gegen die EU. Dabei könnten die Folgen für Europadramatisch sein. Was bedeutet es, wenn ausgemachte EU-Gegner imEuropäischen Parlament mehr Gewicht bekommen als bisher?Eine Schlüsselrolle nimmt Österreich ein, wo dierechtspopulistische FPÖ mit in der Regierung sitzt. Die kommendeEuropawahl stilisiert die FPÖ zur Zeitenwende, bei der es gegen dieVision eines vereinten und multikulturellen Europas gehe. Vilimsky inÖsterreich, Orban in Ungarn und die PiS-Partei in Polen sindideologische Verbündete. Ihr erklärtes Ziel ist die Abwahl vonJuncker, Macron und Merkel. Doch auch die rechtspopulistischenBewegungen in Frankreich, Dänemark und Deutschland werden in derDokumentation unter die Lupe genommen. Was macht sie so erfolgreich?Worin besteht ihr gemeinsamer Nenner, und wo liegen die Unterschiede?ZDFinfo wiederholt "Schafft Europa sich ab? EU-Gegner auf demVormarsch" am Mittwoch, 15. Mai 2019, um 14.15 Uhr und um 2.15 Uhr,am Sonntag, 19. Mai 2019, 22.45 Uhr, sowie am Freitag, 24. Mai 2019,12.45 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/schaffteuropasichabZDFinfo in der ZDFmediathek: https://zdfinfo.dehttps://facebook.com/ZDFinfohttp://twitter.com/ZDFinfohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell