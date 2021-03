Schafft der DAX ein neues Allzeithoch? – Welche Faktoren diese Woche wichtig sind

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bis einschließlich Donnerstag letzter Woche lagen wir mit unserer Markteinschätzung goldrichtig: Die erneute Verlängerung des Lockdowns in Deutschland bis weit in den April hinein sowie der anhaltend starke Anstieg der Umlaufrendite – vor allen in den USA – bremsten den DAX auf seiner Rekordjagd aus. Bereits zu Wochenbeginn nahmen Anleger Gewinne mit, die sich im Wochenverlauf ausweiteten, bis der DAX dann ...