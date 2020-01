Schaffner: Ein Risiko?

Der Schaffner-Kurs wird am 12.01.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 210.33 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Wie Schaffner derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Schaffner für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Schaffner für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Schaffner insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schaffner liegt bei einem Wert von 18,9. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 25,21) unter dem Durschschnitt (ca. 25 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Schaffner damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Schaffner aktuell 2,33. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,23 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Schaffner bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.