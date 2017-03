Schäuble wirbt für Kooperation der G20 - Treffen mit Mnuchin

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will in der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer trotz sich verschärfender Differenzen für weitere Zusammenarbeit werben.



"Wir können globale Probleme nur mit internationalen Kooperationen lösen", sagte Schäuble am Dienstag vor dem Verein der Auslandspresse in Berlin. Ende nächster Wochen kommen die Finanzminister und Notenbankchefs der G20 in Baden-Baden zusammen. Kurz vor der G20-Runde will sich Schäuble am Donnerstag in Berlin erstmals mit seinem neuen US-Amtskollegen Steven Mnuchin treffen.

Deutschland hat bis zum Sommer den G20-Vorsitz übernommen. Zu den Schwerpunkten der deutschen G20-Präsidentschaft gehört, die Nachhaltigkeit der globalen Wirtschaftsentwicklung unter anderem durch Strukturreformen zu fördern und so die Widerstandkraft der Volkswirtschaften gegen Schocks zu stärken. Zudem sollen die Investitionsbedingungen in afrikanischen Ländern verbessert und so die Staaten stabilisiert werden.