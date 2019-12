BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble gibt Annegret Kramp-Karrenbauer nur eine "Zwei" als bisherige Schulnote für ihre Arbeit als Parteivorsitzende. Das sagte er in der Sendung "Frühstart" der RTL-/n-tv-Redaktion. Sein persönliches Verhältnis zur Bundeskanzlerin und Kramp-Karrenbauers Vorgängerin an der Parteispitze, Angela Merkel, beschrieb er in der Sendung allerdings als ein "sehr gutes".

Kramp-Karrenbauer ist seit Dezember 2018 Bundesvorsitzende der CDU. Auch Schäuble hatte das Amt des Parteivorsitzenden von 1998 bis 2000 schon einmal bekleidet.

