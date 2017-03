Schäuble: Zuversicht für Einigung im Handelsstreit mit USA

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - G20-Gastgeber Deutschland geht mit Zuversicht in die kontroversen Beratungen mit den USA über die künftigen internationalen Handelsbeziehungen.



"Ich bin zuversichtlich, dass wir in einer nicht einfachen Diskussion mit auch neuen Partnern doch zu einem guten Ergebnis kommen", sagte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Freitag in Baden-Baden vor Beginn der offiziellen Beratungen der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20). "Die gemeinsame Überzeugung ist, dass wir auf diese Art unseren Beitrag leisten können, um die Weltwirtschaft einigermaßen auf stabilem Kurs zu halten."

In ihrer gemeinsamen Abschlusserklärung bekennt sich die G20-Gruppe üblicherweise zum Freihandel und erteilt wirtschaftlicher Abschottung eine Absage. Im Entwurf der Baden-Badener Erklärung fehlt eine entsprechende Passage zum Thema Protektionismus. Der seit Januar amtierende US-Präsident Donald Trump will in seiner Handels- und Steuerpolitik amerikanische Interessen über alles stellen.

"Nach meinen Treffen mit meinen neuen Kollegen aus den USA und China bin ich zuversichtlich, dass wir auch in schwierigen Zeiten die Dinge voranbringen können", bekräftigte Schäuble. "Es geht um die richtige Formulierung, wie wir die Offenheit des Welthandels im Kommuniqué formulieren werden, da gibt es ein bisschen sensible Positionen bei verschiedenen Teilnehmern."/ben/sl/DP/she