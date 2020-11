Schäuble: Terror zielt gegen Werte aller westlichen Gesellschaften

BERLIN (dpa-AFX) - Die jüngsten islamistischen Terroranschläge in Frankreich und Österreich machen aus Sicht von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine geschlossene Haltung des gesamten Westens erforderlich.



"Die Anschläge haben erneut Europa zum Schauplatz des islamistischen Terrors gemacht. Sie meinen aber die Werte, die uns in allen westlichen Gesellschaften einen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch zum Beginn der Bundestagssitzung. Deshalb brauche es über die Intensivierung der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit in Europa hinaus die Geschlossenheit des Westens.

"Auch deshalb wünschen wir den Amerikanern als unseren Partnern und Freunden, dass sie, wie auch immer die Präsidentschaftswahlen letztlich ausgehen, die tiefe Spaltung ihrer Gesellschaft überwinden", betonte Schäuble. "Es bedarf einer gestärkten transatlantischen Partnerschaft, und es braucht das gemeinsame entschlossene Handeln, um unsere Freiheit und unsere Werte zu verteidigen."/sk/DP/nas