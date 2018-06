Schäuble: Stabiles Europa braucht offene Grenzen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei einer Debatte mit Warschauer Studenten die Bedeutung offener Grenzen für die Stabilität Europas hervorgehoben.



"Offene Grenzen waren der Beginn der europäischen Integration. Wenn wir Europa erhalten wollen, dann muss es ein Kontinent offener Grenzen sein. Das ist unsere größte Errungenschaft", sagte er am Montag bei dem Treffen auf dem polnischen Campus des Europa-Kollegs.

"Als wir noch um Grenzen gestritten haben, gab es in Europa oft weder Stabilität noch Frieden", sagte Schäuble, der auch mit Polens Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki über die EU-Flüchtlingspolitik debattierte. Dieser bekräftigte die Kritik Polens an der EU-Flüchtlingspolitik. Polens Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) wehrt sich wie Tschechien, die Slowakei und Ungarn gegen die Aufnahme von Migranten. Die Quotenlösung sei nicht gerecht, sagte Morawiecki.

Schäuble sagte zur Suche nach einer europäischen Lösung im Asylstreit: "Wenn wir das Konzept offener Grenzen verteidigen wollen, müssen wir diese besser verwalten." Man wolle Menschen in Lebensgefahr helfen, müsse aber auch gegen organisierte Kriminalität wie Menschenschmuggler vorgehen. Er hoffe, der Gemeinschaft werde es gelingen, in den Bereichen bessere Lösungen auszuarbeiten. "Manchmal geht Europa nur unter Druck voran", sagte Schäuble.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht bei der Suche nach einer europäischen Lösung derzeit unter starkem innenpolitischen Druck. Der Bundesinnenminister, CSU-Chef Horst Seehofer, will am 1. Juli im Alleingang bereits anderswo registrierte Flüchtlinge an deutschen Grenzen zurückweisen, falls bis dahin keine europäische Lösung gefunden ist. Dies könnte die Zukunft der großen Koalition in Berlin, aber auch den Zusammenhalt in der EU gefährden./nat/DP/she