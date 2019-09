Schäuble: Politik muss Menschen Halt bei Veränderungen geben

BERLIN (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht die Politik angesichts umfassender Veränderungen vor großen Herausforderungen.



Die Folgen von Digitalisierung und Globalisierung in einem immer schnelleren Tempo hätten weitreichende Konsequenzen für den einzelnen Menschen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte der CDU-Politiker bei einem parlamentarischen Abend der Wirtschafts-Spitzenverbände am Mittwoch in Berlin.

"Verantwortliche Politik muss versuchen, den Menschen das Gefühl zu geben, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden, dass sie Schritt halten und mit den Veränderungen fertigwerden können", sagte er. "Deshalb braucht es unseren gestalterischen Willen, eine Balance zu finden zwischen unaufhaltsamer Veränderung und notwendigem Halt."

Inmitten des Wohlstands wachse Verunsicherung. "Obwohl es unserem Land gegenwärtig objektiv so gut geht wie nie zuvor und die meisten Menschen dies auch so sehen, dominiert Zukunftspessimismus. Unbegrenzte Freizügigkeit weckt auch Unbehagen. Die Freiheiten, die wir in unseren offenen Gesellschaften haben, durch die Globalisierung und die neuen Kommunikationsmittel, können überfordern."

Schäuble erinnerte zudem Wirtschaftseliten an ihre Verantwortung. Er verurteilte "Exzesse" in der Finanzbranche sowie den Diesel-Skandal, der große Teile der Automobilindustrie in Verruf gebracht habe. "Es sind Beispiele von Elitenversagen und eines verlorenen moralischen Kompasses." Es brauche das Bewusstsein, dass das Verhalten wirtschaftlicher Akteure nicht frei von moralischen Selbstverpflichtungen sein kann. "Es braucht kurzum wieder mehr Anstand."

70 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik stünden Politik und Wirtschaft vor der gemeinsamen Aufgabe, die Soziale Marktwirtschaft unter den Bedingungen von Globalisierung und Digitalisierung neu zu justieren./hoe/DP/he