Schäuble: Länder müssen Mittel für Schulsanierung rasch verteilen

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat an die Länder appelliert, die vom Bund auf sieben Milliarden Euro aufgestockten Investitionshilfen für finanzschwache Kommunen zügig zu verteilen.



Die Länder stünden in der Verantwortung, dass die Städte und Gemeinden die Mittel schnell verwenden könnten und dass das Geld dort ankomme, wo es dringend gebraucht werde, sagte Schäuble am Dienstag auf einer Veranstaltung des Verbandes kommunaler Unternehmen: "Der Bundestag wird übrigens darüber zunehmend kritisch wachen, dass das auch so geschieht."

Der Bund hat einen Förderfonds für Kommunalinvestitionen auf sieben Milliarden Euro verdoppelt. Mit dem Geld sollen nun auch marode Schulen in finanzschwachen Kommunen saniert werden können. Bisher sind die Bundesmittel nur schleppend abgeflossen. Für die Verteilung des Geldes des Bundes sind laut Schäuble die Länder zuständig.

Insgesamt habe sich die Finanzlage der Kommunen verbessert. Seit 2012 würden die kommunalen Kernhaushalte in ihrer Gesamtheit Überschüsse erzielen. Auch 2016 sei mit einem mindestens ausgeglichenen Finanzierungssaldo zu rechnen, sagte Schäuble. Trotz der Flüchtlingskosten dürfte sich dieser Trend fortsetzen.

Schäuble wies Kritik auch aus dem Ausland zurück, Deutschland investiere zu wenig und tue so zu wenig zum Abbau globaler Ungleichgewichte zwischen den Wirtschaftsregionen. Die private Investitionsquote liege seit Jahren über dem Durchschnitt der Euro-Zone und sei höher als in Großbritannien und den USA. Auch bei staatlichen Investitionen habe Deutschland zugelegt. Behauptet werde immer das Gegenteil: "Man weiß ja, dass Vorurteile sich insbesondere dann hartnäckig halten, wenn sie nicht zutreffend sind."/sl/DP/edh