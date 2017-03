Schäuble: G20 müssen an einem Strang ziehen - Protektionismus falsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor Beginn des G20-Treffens in Baden-Baden hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) vor dem Errichten neuer Handelsschranken gewarnt.



"Wenn wir etwas aus der Vergangenheit gelernt haben, dann, dass Nationalismus und Protektionismus nie die richtigen Antworten waren", sagte Schäuble am Donnerstag bei einer Tagung des internationalen Bankenverbandes IIF in Frankfurt. "Isolation ist immer die falsche Wahl", betonte der Minister. "Globalisierung und Digitalisierung bedeuten, dass wir enger verbunden und mehr aufeinander angewiesen sind."

An diesem Freitag und Samstag (17./18.3.) kommen die Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Baden-Baden zusammen, um gemeinsame Linien in der Finanz-, Steuer- und Handelspolitik auszuloten - trotz wachsender internationaler Differenzen. Überlagert wird das Treffen von Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, in der Handels- und Steuerpolitik künftig vor allem auf amerikanische Interessen zu setzen. Befürchtet wird auch eine einseitige Lockerung der nach der Finanzkrise 2007/2008 verschärften Regeln für Banken.

Schäuble mahnte, die Staaten müssten gemeinsam Antworten darauf finden, dass sich immer mehr Menschen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt fühlten. Ansonsten drohten populistische Strömungen weiteren Auftrieb zu bekommen. Deutschland hat bis diesen Sommer den G20-Vorsitz und richtet Anfang Juli den Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Hamburg aus./ben/DP/jha