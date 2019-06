Schäuble: Fraktionen werden Kritik an Parteienfinanzierung ausräumen

BERLIN/STRASSBURG (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht nach der Kritik des Antikorruptionsgremiums des Europarats (Greco) die Fraktionen im Bundestag am Zuge.



"Ich bin sicher, dass die Fraktionen sich den Bericht genau ansehen und alles Mögliche dafür tun werden, um die Bedenken vollständig auszuräumen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Zugleich betonte er: "Die Transparenz der Parteienfinanzierung in Deutschland ist auf einem hohen Niveau, viele Empfehlungen haben wir bereits umgesetzt." Dennoch habe die Greco in ihrem Bericht erneut Punkte aufgezeigt, die aus Sicht des Europarates in Deutschland noch verbessert werden könnten.

Die Greco-Experten hatten zuvor unter anderem kritisiert, dass in Deutschland Großspenden an Parteien erst ab 50 000 Euro dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden müssten. Diese Grenze müsse gesenkt werden, heißt es in ihrem Bericht. Anonyme Spenden sollten zudem komplett verboten werden. Wenn Abgeordnete oder Wahlkandidaten direkt Spenden kassierten, sollten sie darüber Rechenschaft ablegen müssen. Die Experten empfehlen außerdem, dem Bundestagspräsidenten mehr Ressourcen zu geben, um die Parteienfinanzierung zu überwachen./sk/DP/fba