Schäuble im EP, Flüchtlingslager in Bosnien und Griechenland, Verbrechen gegen Journalisten, Kinderrechte, Bolivien: Schwerpunkte der Plenartagung des Europäischen Parlaments, 13.-14.11., Brüssel

Berlin (ots) - In der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments am 13./14.November 2019 in Brüssel stehen unter anderem folgende Themen auf dem Programm:Wolfgang Schäuble spricht zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner MauerEP-Präsident David Sassoli und der Präsident des Deutschen Bundestages WolfgangSchäuble werden zu Beginn der Plenarsitzung an den Fall der Berliner Mauer 1989erinnern. http://ots.de/pqGGMHBekämpfung von Gewalt gegen JournalistenNach dem Internationalen Tag zur Beendigung der Straflosigkeit für Verbrechengegen Journalisten am 2. November erörtert das Parlament am Mittwoch, wie manJournalisten besser schützen kann. http://ots.de/jzotnsDebatte über türkische Gas-Bohrungen im östlichen MittelmeerraumDie Abgeordneten werden am Mittwochnachmittag über die neuesten Entwicklungenbeim Abbau von Kohlenwasserstoffvorräten in der ausschließlichen WirtschaftszoneZyperns diskutieren. http://ots.de/eIpc3cDebatte zum 30-jährigen Bestehen des Übereinkommens über die Rechte des KindesIm Vorfeld des 30-jährigen Bestehens der UN-Konvention über die Rechte desKindes werden die Abgeordneten über die heutigen neuen Herausforderungen fürKinder und Jugendliche debattieren. http://ots.de/d7bC3YGegen die Kriminalisierung der Sexualerziehung in PolenIn einem Entschließungsantrag bringen die Abgeordneten ihre tiefe Besorgnis überein polnisches Gesetz zum Ausdruck, das Lehrer, die Sexualkunde anbieten, hinterGitter bringen könnte. http://ots.de/q3M68cWeitere Tagesordnungspunkte http://ots.de/VgTxvnWeitere Informationen:Tagesordnung http://ots.de/3WdbJnLive-Übertragungen der Plenartagung http://ots.de/ZYTwYTPressekonferenzen und weitere Veranstaltungenhttps://www.europarl.europa.eu/ep-live/de/scheduleEP Multimedia-Center https://multimedia.europarl.europa.eu/en/homeEP Newshub http://www.epnewshub.eu/