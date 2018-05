Schäuble: Angriffe auf Glaubwürdigkeit der Medien schaden Demokratie

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":

BERLIN (dpa-AFX) - Gezielte Angriffe auf die Glaubwürdigkeit der Medien gefährden nach Ansicht von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble die Demokratie.



Der CDU-Politiker äußerte sich im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zum Internationalen Tag der Pressefreiheit an diesem Donnerstag. "In dieser Zeit der sich verändernden Medien- und Kommunikationssituation durch die moderne Technologie ist die Leistungsfähigkeit einer freien Presse umso wichtiger. Im Zeitalter von Fake News ist das noch stärker zu unterstreichen."

"Wenn die Leistungsfähigkeit verantwortungsvoller Medien geschwächt wird, dann wird die Demokratie schwächer", sagte Schäuble. Zwar seien in der Geschichte immer schon Informationen und Nachrichten gefälscht worden. So sei das berühmte Bild des Sozialdemokraten Philipp Scheidemann auf dem Reichstagsbalkon nicht im November 1918 entstanden, sondern zehn Jahre später gestellt worden. "Aber in dem Maße, wie man heute durch die Entwicklung in der Informations- und Kommunikationstechnologie Meinungen, Informationen und Wirklichkeit manipulieren kann, ist eine noch nie da gewesene Dimension erreicht worden."

Auf Vorschlag der UN wird traditionell am 3. Mai der Internationale Tag der Pressefreiheit begangen und an die Verletzung von Informations- und Freiheitsrechten in vielen Staaten erinnert./bok/DP/zb