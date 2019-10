Mainz (ots) -Die Bauindustrie boomt - und verschlingt große Mengen an Rohstoffen. Mehr alsdie Hälfte aller Abfälle kommt hierzulande aus dem Bausektor - das meiste landetgeschreddert im Straßenbau. Doch es gibt Menschen, die umdenken, die aus altemBauschutt neue Häuser bauen. "plan b" begleitet im ZDF am Samstag, 2. November2019, 17.40 Uhr, Pioniere der Rohstoffernte - in "Schätze im Schutt - AlteRohstoffe neu genutzt"."Wir müssen Metalle, Glas, Steine, Fliesen, Ziegel und Keramik nur in einenneuen Kreislauf bringen", erklärt Nils Nolting, Architekt des erstenRecyclinghauses in Hannover. Massivholz bildet den Rohbau, alte Gehwegplattenwurden zum Estrich, ein rosa-schimmernder Terrazzo entstand mit Ziegelsplitt,und die Fenster stammen aus einem ehemaligen Jugendzentrum. "Wir haben nicht nurviele Baustoffe recycelt, wir haben auch Bauteile neu überarbeitet und völliganders wieder eingesetzt", sagt Nolting rückblickend.Alten Baustoffen zu neuem Leben verhelfen - daran arbeitet auch Tom van Soest inden Niederlanden. Aus Abbruchhäusern holt er Betonreste, Ziegelbrüche,Dachpfannen, Mörtelreste, Bodenplatten und Fliesen. Inzwischen verarbeitet dieAmsterdamer Firma tausend Tonnen Abfall pro Jahr zu neuen, bunten Klinker-,Fassaden- und Bausteinen.Auf der Jagd nach wertvollen Materialien inspiziert Altmetall-Profi BrigitteKranner auf Wertstoffhöfen in der Nähe von Wien alte Kabel, aussortierteHeizungen oder Aluminiumfenster. In wenigen Sekunden schätzt sie ab, welchenWert das reine Kupfer hat, das sie aus einem Kunststoffkabel schält. Das kann zuhundert Prozent recycelt, eingeschmolzen und wieder zu perfektem Kupferdrahtwerden - mit der gleichen Qualität wie Kupfer, das aus Erz gewonnen wurde.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/rpc/https://planb.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell