"Schäm Dich" - CARE kürt junge Talente im Rahmen der lit.COLOGNE / Terminhinweis: 11. März, ab 18 Uhr, Brunosaal in Köln-Klettenberg

Bonn (ots) - Am 11. März kürt die Hilfsorganisation CARE im Rahmender lit.COLOGNE die Gewinner des Schreibwettbewerbs "Schäm Dich!".Über 200 Kurzgeschichten, Gedichte und andere Texte wurden von jungenTalenten im Alter zwischen 14 und 25 Jahren eingereicht. Dieprominente Jury rund um die Bestseller-Autorin Kerstin Gier hat diebesten Texte ausgewählt."Es ist immer wieder beeindruckend für mich, mit wie viel Gefühl,Talent und Mut sich junge Menschen mit wichtigen Themenauseinandersetzen, und welche oft überraschenden Aspekte sie in ihrenTexten präsentieren. Wir brauchen junge Menschen, die versuchen, ihreGefühle und ihre Sichtweise zu aktuellen Themen unserer Zeit in Wortezu fassen. Jedes Jahr bin ich erneut beeindruckt und gerührt", soKerstin Gier, die bereits zum dritten Mal Teil der Jury desCARE-Schreibwettbewerbs ist.Weitere Jurymitglieder waren in diesem Jahr TV-Moderatorin ValeskaHomburg, der Redakteur Philipp Kienzl der Online-Plattform ZE.TTsowie CARE-Präsident Hans-Dietrich Winkhaus. Fernseh- undRadiomoderatorin Sabine Heinrich wird durch die Veranstaltung in Kölnführen. Unter den Finalisten wählt das Publikum vor Ort seinenLiebling.Die Preisverleihung findet am 11. März ab 18 Uhr im Brunosaal inKöln-Klettenberg statt, Tickets können über die Webseite derlit.COLOGNE gekauft werden. Der komplette Erlös kommt der Arbeit vonCARE im Einsatz gegen Not und Armut zu Gute. Über einen Terminhinweisvorab und Ihre Teilnahme an der Veranstaltung freuen wir uns sehr.Bitte melden Sie sich kurz bei uns zurück, wenn Sie am 11. März vorOrt sein können.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.care.de/engagieren/schulen/#c3852Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland-Luxemburg e.V.Johanna MitscherlichTelefon: 0228 / 97563 48E-Mail: mitscherlich@care.deOriginal-Content von: CARE Deutschland-Luxemburg e.V., übermittelt durch news aktuell