Schaeffler: Das steckt hinter dem Höhenflug!

Der Aktie von Schaeffler ist in den vergangenen Tagen Erstaunliches gelungen: Nachdem die Papiere des Automobil- und Industriezulieferers einen fast zwei Jahre währenden Abschwung an der Börse erlebt hatten (von mehr als 16 Euro im November 2017 ging es hinab auf unter sechs Euro im August dieses Jahres), legten sie binnen Wochenfrist um ein Viertel an Wert zu. Am Mittwoch im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung