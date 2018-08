Schaeffler kauft Technologie für selbstfahrende Autos

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kauft im Bereich autonomes Fahren zu.



Schaeffler übernimmt die Technologie eines schwäbischen Mittelständlers, die Autos ermöglicht, ohne menschliche Beteiligung in der Spur zu bleiben - der neueste Schritt des MDax -Unternehmens im Wandel vom Teilehersteller zum Technologiekonzern.

Wie der Konzern am Montag mitteilte, kauft er die Space-Drive-Technologie der Firma Paravan, die eigentlich für behinderte Autofahrer entwickelt wurde. Sie macht möglich, dass Autos rein über elektronische Signale fahren und bremsen. Schaeffler bringt die Technologie in ein Gemeinschaftsunternehmen ein, an dem der fränkische Familienkonzern 90 Prozent hält, der Rest gehört der Firma Paravan und ihrem Gründer Roland Arnold. In das Gemeinschaftsunternehmen wandert außerdem ein Fahrzeugkonzept des Unternehmens, der "Schaeffler Mover". Arnold führt die Firma. /fba/she