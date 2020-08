Schaeffler – hier fliegt heute der Deckel weg

Nur eine Richtung kennt heute Schaeffler. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund vier Prozent. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Die Ausgangslage bleibt trotz des Anstiegs kritisch. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Tief bei 5,36 EUR. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 6,70 EUR steht. Schaeffler liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

