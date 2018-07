Schaeffler: Das hat Berlin überzeugt!

Schaeffler, Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie, setzt auf Nachwuchsförderung. Vor diesem Hintergrund hat die Unternehmensgruppe im Rahmen seines Zukunftsprogramms „Agenda 4 plus One“ die Initiative „Qualification for Tomorrow“ ins Leben gerufen – und damit nun auch die Berliner Politik überzeugt. Ein aktueller Baustein in der Weiterentwicklung der Schaeffler-Ausbildung, das Projekt „Soziale Kompetenzen im Ausbildungsprojekt 3D-Drucker“, wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.