Schaeffler geht richtig ab!

Alle Anteilseigner von Schaeffler dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. So kann der Kurs satte rund sechs Prozent zulegen. Damit müssen für eine Wertpapier nun 6,79 EUR hingeblättert werden. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund zwei Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 6,90 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Danach notiert Schaeffler in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 6,09 EUR. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist Schaeffler heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

