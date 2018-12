Schaeffler baut an der Zukunft!

Schaeffler vergrößert Stammsitz in Mittelfranken: Wie der Autozulieferer kürzlich bekannt gab, habe man einen Kaufvertrag bezüglich des Areals am Adi-Dassler-Platz in Herzogenaurach unter Dach und Fach gebracht. Das Grundstück grenze im Westen an das Schaeffler-Werksgelände und soll 1.000 neue Büroarbeitsplätze sowie rund 250 Parkplätze bieten.

Bisher wurde das Areal am Adi-Dassler-Platz vom ebenfalls in Herzogenaurach sitzenden Sportartikelhersteller Adidas genutzt. Nach Auszug der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.