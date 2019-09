Schaeffler: Was tun?

Am 12.09.2019, 23:33 Uhr notiert die Aktie Schaeffler an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 7.31 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment "Auto Teile und Ausrüstung".

Schaeffler haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Schaeffler. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Schaeffler daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Schaeffler von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Schaeffler-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 7,15 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (7,29 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,96 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (6,39 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,08 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Schaeffler-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Die Schaeffler-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Schaeffler damit 21,05 Prozent unter dem Durchschnitt (-4,94 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -6,12 Prozent. Schaeffler liegt aktuell 19,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".