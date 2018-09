Schaeffler Vz.: Charttechnische Analyse!

Die Schaeffler-Aktie hat am Mittwoch etwa 2 % an Wert verloren. Aktuell notiert sie bei 10,75 Euro. Im März hat die 38-Tagelinie die anderen beiden Durchschnitte (100; 200) von oben geschnitten und so jeweils ein Verkaufssignal ausgelöst. Der GD (38) liegt aktuell unter dem Kurs und notiert bei 11,42 Euro, die anderen beiden Durchschnitte verlaufen oberhalb des Kurses. Die 100-Tagelinie notiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.