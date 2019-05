Schaeffler: Strategisch günstig!

Seit Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen am 10. Mai hat die Aktie von Schaeffler nicht so recht in die Spur gefunden. Kein großer Absturz, aber nach oben ging es eben auch nicht. Möglicherweise waren die Kennzahlen für die Anleger nicht völlig überzeugend: Zwar war der Umsatz minimal zum Vorjahr auf 3,60 Milliarden Euro gestiegen, doch die EBIT-Marge sank. Zugleich waren die Investitionsausgaben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



