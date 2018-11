Schaeffler: Rückzug!

Schaeffler will auch weiterhin in Großbritannien aktiv bleiben – wenn auch in reduzierter Form: Wie der Zulieferer am Dienstag bekannt gab, habe man im Rahmen des Programms „Agenda 4 plus One“ die Geschäftsstruktur auf der Insel neu ausgerichtet.

Hierfür hatte man zuvor eine Marktanalyse erstellt, welche mehrere Faktoren, wie die wirtschaftliche Lage, Angebot und Nachfrage oder die Ungewissheit rund um den Brexit, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.