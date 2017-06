Schaeffler: Jetzt kommt es drauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Schaeffler":

Schaeffler hat in den vergangenen Wochen einen deutlichen Kursabschlag hinnehmen müssen. Die Aktie verlor binnen eines Monats knapp 4 %, sodass das bisherige Jahresergebnis auf nur noch 6,6 % Plus geschmolzen ist. Deshalb sei das Unternehmen gerade jetzt in einer entscheidenden Situation, argumentieren Charttechniker. Die Experten gehen davon aus, dass die derzeit getestete Grenze von 15 Euro richtungsweisend sei. Sacken die Kurse deutlich darunter, dann wäre ein Abwärtstrend zu vermuten. Bei einer Kurserholung könnte es dagegen zu einem klassischen Turnaround kommen. Dann würde die Aktie gute Chancen haben, das Allzeithoch bei 16,52 Euro vom 30. März 2017 weiter nach oben zu schieben. Immerhin 50 % aller Bankanalysten sehen dies ähnlich und werten den Titel als „Kauf“. 25 % wollen „halten“, 25 % „verkaufen“ das Papier.

Schaeffler: Aufwärtstrend auf der Kippe

Technische Analysten schließen sich der kritischen Meinung von Chartanalysten an. Die Kurse sind in den meisten zeitlichen Dimensionen – wenn auch knapp – im Abwärtstrend. Im wichtigsten zeitlichen Bereich von 200 Tagen hingegen notieren die Kurse noch leicht im Hausse-Modus.

Der Vorsprung beträgt allerdings lediglich 4 %, sodass ein Abgleiten in den Baisse-Modus zu befürchten ist.

Schaeffler ist im neutralen Bereich und muss um den Aufwärtstrend bangen, wenngleich auch Chancen auf wieder steigende Kurse bestehen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.