Schaeffler: Jede Menge Partner!

In der Vorwoche berichtete der Automobilzulieferer Schaeffler von einer außergewöhnlichen Kooperation: Die Sparte Automotive Aftermarket habe ihr Schulungsangebot unter der Servicemarke REPXPERT deutlich erweitert und mit den Partnern Mahle Aftermarket und Bilstein thematisch sinnvoll ergänzt. Zudem werde der REPXPERT-Truck, das erste mobile Trainingszentrum von Schaeffler, nach der erfolgreichen Pilotphase in Polen ab sofort europaweit unterwegs sein. Am Dienstag vermeldet Schaeffler nun ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung