Schaeffler: Große Pläne!

Schaeffler will Engagement in Baden stärken: Wie der Autozulieferer kürzlich bekannt gab, werde man den Standort im badischen Bühl (südwestlich von Baden-Baden) mit einer Investition in Höhe von 60 Millionen Euro ausbauen.

Hierbei soll nicht nur ein modernes Entwicklungsgebäude entstehen, sondern auch die neue Unternehmenszentrale für die „Automotive OEM“-Sparte. Insgesamt sollen in Bühl künftig 350 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Ganze erfolge ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.