Schaeffler: Dürfen die Aktionäre frohlocken?

zuletzt war eine Meldung hereingekommen, laut der die Ausschüttung an die Schaeffler-Aktionäre erhöht werden sollte. Dies macht die Aktie, bei der es im Verlaufe des letzten Jahres ständig auf und ab ging, natürlich wieder interessant. Aber wie wird die Lage von den renommierten Aktienexperten eingeschätzt? Da gibt es zur Zeit zwei Lager unter den 7 Analysten, die im Januar neue Einschätzungen veröffentlichten.

HSBC-Analyst Schneider ist der Meinung, dass der vor rund vier Wochen begonnene Aufwärtstrend noch nicht an seinem Ende angekommen ist. Autozulieferer wie Schaeffler würden von der guten Entwicklung des Automobilsektors profitieren. Ähnlicher Meinung ist Analyst Ashik Kurian vom Analysehaus Jefferies.

Dieser Optimismus wird aber von den JPMorgan-Analysten nicht geteilt, auch wenn die Ergebnisse des vierten Quartals wahrscheinlich über dem Konsens liegen. UBS-Aktienexperte Radlinger meint, dass die Wettbewerber von Schaeffler im Schlussquartal noch besser abgeschnitten hätten. Dies habe den Optimismus des Schaeffler-Managements jedoch nicht eintrüben können.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

HSBC: „Buy“ – 18,00 Euro (+19 %)

Jefferies: „Buy“ – 16,00 Euro (+6 %)

Morgan Stanley: „Equal-weight“ – 15,50 Euro (+2 %)

Exane BNP Paribas: „Outperform“ – 15,50 Euro (+2 %)

Citigroup: „Neutral“ – 15,00 Euro (-1 %)

UBS: „Neutral“ – 14,00 Euro (-8 %)

JPMorgan: „Underweight“ – 13,00 Euro (-14 %)

