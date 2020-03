Schaeffler-Chef Rosenfeld erwartet China-Erholung im Laufe des Jahrs

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Schaeffler -Chef Klaus Rosenfeld geht davon aus, dass eine Erholung des zuletzt eingebrochenen Automarkts in China im Laufe des Jahrs einsetzen dürfte.



Er erwarte eine entsprechende Aufholbewegung, sagte der Vorstandsvorsitzende des fränkischen Automobilzulieferers am Dienstag in einem Interview mit dem Sender Bloomberg TV. Trotz des grassierenden Coronavirus seien alle Fabriken in China wieder in Betrieb, die Kapazitätsauslastung liege dort bei 80 Prozent.

Am Kapitalmarkt kamen die Nachrichten gut an. Kurz nach Handelsbeginn lag die Schaeffler-Aktie rund 5 Prozent im Plus und gehörte damit zu den besten Titeln im Nebenwerteindex SDax . Schaeffler hatte am Dienstagmorgen seine Bilanz für 2019 vorgelegt. Der Auto- und Industriezulieferer bekam dabei die anhaltend maue Autokonjunktur zu spüren und musste einen herben Gewinneinbruch hinnehmen. Die Erlöse stagnierten währungsbereinigt auf Vorjahresniveau./eas/jha/