Schaeffler: Aufwärtstrend intakt, aber …

Schaeffler hat in den zurückliegenden Tagen gute Nachrichten an den Markt gebracht. Das Konzernergebnis konnte immerhin um 45 % nach oben geschraubt werden. Die Dividende steigt von 0,35 auf 0,50 Euro je Aktie. Dies sollte nach Ansicht fundamentaler Analysten auch den Aktienkurs nach oben treiben. Derzeit sind zudem alle technischen Indikatoren darauf ausgerichtet, dass der Kurs steigen kann.

Aufwärtstrend intakt

Konkret: Die Aktie hat in allen zeitlichen Dimensionen nun den Aufwärtstrend erreicht. Am geringsten ist der Abstand zum GD20, dem Signalgeber für den kurzfristigen Trendverlauf. Zudem legte die Aktie in den vergangenen vier Wochen um mehr als 4 % zu und übertrumpfte damit den Marktdurchschnitt.

Bankanalysten haben sich der jüngsten Euphorie noch nicht ganz angeschlossen. Immerhin haben 60 % der Analysten den Daumen nicht gehoben, sondern auf „Halten“ gesetzt. 10 % der Analysten „verkaufen“, lediglich 30 % „kaufen“. Dabei ist das jüngst erzielte Top vom Ende Januar bald wieder erreicht. Aus charttechnischer Sicht klopft die Aktie an dieser Marke an und könnte bei einem Durchbruch auf mehr als 16,00 Euro noch wesentlich deutlicher steigen.

Aktuell stehen daher nach den jüngsten Handelsergebnissen die Zeichen aus Sicht von Analysten auf „grün“.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.