Schaeffler: Alles soll zusammenwachsen!

Mit der globalen Vereinheitlichung seines Außenauftritts will der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler die Komplexität seiner Markenarchitektur reduzieren und zugleich die Unternehmensmarke Schaeffler stärken. „Als global tätiges und börsennotiertes Familienunternehmen unterstreicht Schaeffler damit seinen Anspruch, in Zukunft noch stärker zusammenzuwachsen – mit gemeinsamen Werten, Führungsprinzipien und einer gemeinsamen Strategie“, heißt es. Nun wird das auch am Unternehmensstandort Suhl in Thüringen deutlich.

Aus IDAM ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.