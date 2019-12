Schaeffler-Aktie: Das sollten Sie zu dieser Aktie wissen!

Die Schaeffler-Aktie präsentiert sich seit Anfang September in ansteigender Form und hat damit wieder etwas Boden gutmachen können. In der ersten Novemberhälfte ging es besonders rasant nach oben, acht Gewinntage in Folge bescherten dem Anteilsschein Kursgewinne von über 40 Prozent. Die letzten beiden Wochen verliefen dagegen deutlich ruhiger, die Aktie hat eine Seitwärtsbewegung eingeschlagen. Dabei folgt sie dem Gesamtmarkt (DAX), der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung