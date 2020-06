Schaeffler-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Die Schaeffler-Aktie präsentiert sich in dieser Woche wieder in ansteigender Form. Nach zwei Tagesgewinnen steht der Titel ganz dicht vor der 7,00-Euro-Marke. Am Dienstag wurden im Tagesverlauf bereits Kurse von 7,03 erreicht, doch den Handel beendet hat die Aktie wieder unterhalb des Widerstands bei 6,95 Euro. Nach dem Corona-Crash und dem Rückfall auf ein Allzeittief bei 4,136 Euro starteten die Käufer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung