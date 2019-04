Schaeffler Aktie: Simsalabim! Aus drei mach eins!

Bis Ende 2019 will der Autozulieferer Schaeffler sämtliche rund 170 Firmenstandorte einem Rebranding unterziehen, um den Außenauftritt der Standorte zu vereinheitlichen. Konkret will man die traditionsreichen Unternehmensmarken „LuK“, „INA“ und „FAG“ zugunsten der Marke „Schaeffler“ nach außen hin streichen. Die drei Traditionsmarken sollen innerhalb der Konzernstruktur allerdings weiterhin bestehen bleiben.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.