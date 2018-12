Schaeffler Aktie: Neues Jahr, neues Auto!

Schon kurz nach Beginn des neuen Jahres will Schaeffler auf der CES in Las Vegas ein neues Fahrzeugkonzept vorstellen. Bei dem sogenannten „Bio-Hybrid“ soll es sich um eine neue und zeitgemäße Art der individuellen urbanen Mobilität handeln, so das Unternehmen. Die Markteinführung für das Fahrzeug ist derzeit für das Jahr 2020 geplant. Erste Pläne für einen Bio-Hybrid präsentierte Schaeffler bereits 2016 und gründete eigens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.