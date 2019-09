Schaeffler-Aktie: Die Gewinne gehen weiter – was ist jetzt noch drin?

In einem anziehenden Gesamtmarkt hat die Aktie des Automobilzulieferers Schaeffler in den letzten Tagen Boden gutgemacht. Seit dem 30. August betragen die Kurszuwächse knapp 24 Prozent. Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Aktie in den letzten Monaten viel Prügel einstecken musste. Mitte August wurde beim Stand von 5,73 Euro ein neues Allzeittief markiert, nachdem das Unternehmen Kennzahlen zum zweiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



