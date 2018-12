Schaeffler-Aktie: Charttechnische Analyse mit Hilfe des Ichimoku!

Die Aktie der Schaeffler AG steigt momentan an und wenn es so weitergeht, könnte sie bald die Ichimoku-Wolke erreichen. Die Zukunftswolke ist momentan bärisch geprägt, daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Die Standard-Linie befindet sich noch über dem Kurs, der Abstand wird aber von Stunde zu Stunde kleiner. Es kam schon länger zu keiner Signal-Bildung in Form eines Death ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.