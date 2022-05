Schaeffler AG-Aktie: Neue Jahresprognose für 2022!

Finanztrends Video zu Schaeffler Vz



Neue Jahresprognose für 2022 Der Vorstand der Schaeffler AG (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) hat heute eine neue Jahresprognose 2022 auf Basis der aktuellsten Informationen zur Geschäftsentwicklung verabschiedet. Der Vorstand der Schaeffler AG hatte am 8. März 2022 die am 22. Februar 2022 im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses verabschiedete Gesamtjahresprognose 2022 aufgrund der Entwicklungen in der Ukraine in den Tagen… Hier weiterlesen