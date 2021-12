Schaeffler AG Aktie – Gut oder schlecht?

Schaeffler hat in den ersten 9 Monaten einen Umsatz von 10,35 Mrd € erwirtschaftet. Der Anstieg um 15,4% ist vor allem auf die Erholung im 1. Halbjahr zurückzuführen. Aufgrund eines im 3. Quartal einsetzenden starken Rückgangs der Kundenabrufe in der Sparte Automotive ging der Umsatz in allen Regionen mit Ausnahme von Asien-Pazifik zurück. Entgegen dem Trend bei Automotive entwickelte sich der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



