Schäfer-Gümbel: SPD in 'Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise'

BERLIN (dpa-AFX) - Der hessische SPD-Spitzenkandidat Thorsten Schäfer-Gümbel sieht die Partei nach der schweren Schlappe bei der Landtagswahl in einer "Glaubwürdigkeits- und Vertrauenskrise".



Schäfer-Gümbel sagte am Montag in Berlin, die SPD müsse das Modell einer "linken Volkspartei" wieder mit Leben füllen. Die Partei müsse Zukunftsfragen lösen und vor allem beantworten, wie der Sozialstaat künftig aussehe. "Für was steht eigentlich die sozialdemokratische Partei Deutschlands?", fragte er. Die SPD müsse außerdem wieder mehr auf der Straße präsent sein und das Gespräch mit den Menschen suchen.

Die SPD hatte bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag herbe Verluste erlitten. Nach dem vorläufigen Endergebnis des Landeswahlleiters kam sie nur noch auf 19,8 Prozent.