Schäfer-Gümbel: Klimapaket stellt GroKo vor größte Bewährungsprobe

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel sieht in den anstehenden Entscheidungen über ein Milliardenpaket für den Klimaschutz die bislang größte Bewährungsprobe für die Koalition im Bund. Es gehe um grundlegende Richtungsentscheidungen in vielen Feldern, sagte Schäfer-Gümbel dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Das Klimapaket ist eine Bewährungsprobe, die über all das hinausgeht, was wir in den letzten Jahren leisten mussten."

Die Große Koalition müsse Deutschlands Zukunft neu ausrichten, "klimagerecht und gleichzeitig sozial gerecht". Dabei dürfe es "kein Klein-Klein" geben, mahnte Schäfer-Gümbel: "Wir dürfen nicht riskieren, diesen Zeitpunkt für notwendige Richtungsentscheidungen verstreichen zu lassen." Die jeweiligen Spitzen der Koalitionspartner seien sich dieser Aufgabe aber "sehr bewusst".

