Schäden am Parkett: Wann haften Mieter?

Wiesbaden (ots) - Kratzer, Dellen, Wasserflecken: Parkettbödensehen nach einigen Jahren oft mitgenommen aus - vor allem wenn Tiereoder Kinder im Haushalt leben. Doch ob Mieter dafür aufkommen müssen,hängt von der Art des Schadens und dem Alter des Bodens ab. Daraufmacht das R+V-Infocenter aufmerksam.Normale Abnutzung gehört dazuWohnen hinterlässt Spuren auf Holzböden oder Laminat. Doch nichtimmer müssen Mieter beim Auszug dafür geradestehen. "Entscheidendist, ob es sich um normale Abnutzung handelt oder ob die Schädendarüber hinausgehen", sagt Michael Rempel, Jurist bei der R+VVersicherung. Das bedeutet: Oberflächliche Kratzer und kleine Kerbensind auf Dauer unvermeidbar. Dasselbe gilt für hellere Flächen oderAbdrücke an Stellen, wo ein Möbelstück gestanden hat. TiefeKratzspuren etwa von Tieren, Wasserflecken oder starker Abrieb vonStuhlrollen sind hingegen vermeidbar. "Der Mieter ist dazuverpflichtet, das Parkett schonend zu behandeln, zumindest in einemzumutbaren Umfang", erklärt R+V-Experte Rempel.Haftung hängt von Art und Alter abWeist der Boden mehr als nur oberflächliche Gebrauchsspuren auf,kann der Vermieter Schadenersatz fordern. Allerdings haftet derMieter nur anteilig, abhängig von der Mietzeit. Auch das Alter desBodens spielt eine Rolle. Ein Parkettboden hat gewöhnlich eineLebenszeit von zehn bis zwölf Jahren und muss anschließend mindestensabgeschliffen und versiegelt werden. "Solche Maßnahmen sind abergrundsätzlich Sache des Vermieters und gehören nicht zu denSchönheitsreparaturen", sagt Rempel. Nur wenn sich der Mieter perVertrag verpflichtet hat, umfangreiche Renovierungen durchzuführen,können andere Regeln gelten. "Oft zahlt der Mieter im Gegenzugweniger Miete und profitiert so ebenfalls von dieser Absprache."Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Je nach Vereinbarung gehört das Streichen oder eine gründlicheReinigung der Böden während der Mietzeit oder bei Auszug zu denSchönheitsreparaturen.- Die Erneuerung von Bodenbelägen ist hingegen keine notwendigeSchönheitsreparatur. Steht im Mietvertrag, dass das Parkett beiAuszug abgeschliffen oder neu versiegelt werden muss, ist damitdie gesamte Klausel zu Schönheitsreparaturen unwirksam.- Ein Übergabeprotokoll bei Einzug sichert Mieter und Vermieterab. Denn hier können bereits vorhandene Schäden am Parkett oderLaminat festgehalten werden - am besten schriftlich und mitBeweisfoto.- Wer Tiere in der Wohnung hält, sollte über eineTierhaftpflichtversicherung nachdenken. Diese deckt auchMietsachschäden ab. Schäden durch Abnutzung oder übermäßigeBeanspruchung sind jedoch ausgeschlossen.- Das gleiche gilt für die private Haftpflichtversicherung. Siespringt bei Mietsachschäden ein, wenn diese durch eineneinmaligen Vorfall hervorgerufen wurden, also beispielsweisewenn dem Mieter eine volle Blumenvase aus der Hand gefallen ist.