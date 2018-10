Schäden an Haus und Wohnung durch extremes Wetter: Absicherung nicht teuer (FOTO)

München (ots) -- Unwetterwarnung: CHECK24 hilft, bevor es zum Schaden kommt- Hausratversicherung: Absicherung von Elementarschäden ab siebenEuro pro Jahr- Wohngebäudeversicherung: Elementarschutz bereits ab 30 EurojährlichExtremes Wetter richtet immer häufiger Schäden an Wohngebäuden undHausrat an. Deswegen warnt CHECK24 jetzt mit Hilfe des DeutschenWetterdienstes (DWD) Kunden, bevor ein Unwetterschaden entsteht. Imvergangenen Jahr verursachten Unwetter laut dem Gesamtverband derDeutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Kosten in Höhe von zweiMilliarden Euro.1) Davon gingen rund 300 Millionen Euro auf das Kontovon Elementarschäden, wie Starkregen oder Hochwasser.Unwetterwarnung: CHECK24 hilft, bevor es zum Schaden kommtNeu: CHECK24-Kunden wenden einen Hausratschaden sogar ab, bevor erentsteht. Sie erhalten bei einer Unwetterwarnung des DWD an ihremWohnort eine SMS von CHECK24. So können Kunden rechtzeitig dieFenster schließen oder Gartenmöbel in die Garage stellen und einenSturmschaden verhindern.Hausrat ab sieben Euro, Wohngebäude ab 30 Euro im Jahr gegenElementarschäden absichernIhren Hausrat sichern Verbraucher in der niedrigstenHochwasser-Gefährdungsklasse (ZÜRS-Zone 1) bereits ab sieben Euro proJahr gegen Elementarschäden ab. Im Schnitt werden dafür 19 Eurofällig. In ZÜRS-Zone 1 liegen 91 Prozent der Immobilien inDeutschland.2) Elementarschutz in der Wohngebäudeversicherungerhalten Immobilienbesitzer ab 30 Euro jährlich. Im Schnitt kostetder Zusatzbaustein 45 Euro pro Jahr.3)Service für Kunden: kostenlose Beratung und einfacheVertragsverwaltung im KundenkontoBei sämtlichen Fragen zur Hausrat- oder Wohngebäudeversicherung,etwa zum Leistungsumfang oder der Höhe der Versicherungssumme, helfenüber 300 CHECK24-Versicherungsexperten im persönlichenBeratungsgespräch per E-Mail oder Telefon. Über das Vergleichsportalabgeschlossene oder hochgeladene Verträge sehen und verwalten Kundenjederzeit im digitalen Versicherungsordner.1)Quelle:http://ots.de/WFwYzV [11.10.2018]2)Quelle:http://ots.de/bsx71e [11.10.2018]3)Betrachtet wurden alle im CHECK24-Vergleich verfügbaren Hausrat-und Wohngebäudeversicherungstarife.Über die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell