Schadstoffemissionen: Bei neuen Möbeln häufig lüften / TÜV Rheinland: Neues Kinderzimmer frühzeitig einrichten / Schadstoffe können zu allergischen Reaktionen führen / Beim Kauf Gütesiegel beachten

Köln (ots) - Ob Sofa, Bett, Tisch oder Schrank - neue Möbel könnenproduktionsbedingt Schadstoffe freisetzen. Diese können unterUmständen zu tränenden Augen, Reizhusten und Kopfschmerzen führen,aber auch allergische Reaktionen auslösen. Beim Kauf solltenVerbraucher daher auf Prüfsiegel achten, die eine geringeSchadstoffemission garantieren. "Gesetzlich vorgeschriebeneGrenzwerte in Bezug auf die Freisetzung flüchtiger organischerVerbindungen, beispielsweise Formaldehyd, gibt es kaum", sagt Dr.Christian Schelle, Schadstoffexperte bei TÜV Rheinland."Entsprechende Siegel wie das 'LGA schadstoffgeprüft' schließen dieseLücke im Sinne des Verbrauchers." Die Prüfkriterien sind streng, umminimale Schadstoffwerte zu gewährleisten. Nach der Zertifizierungfinden regelmäßige Kontrollen der ausgelobten Produkte statt.Schadstofffreie Möbel gibt es nichtUm mögliche Schadstoffbelastungen zu minimieren, solltenVerbraucher die eigenen vier Wände gut belüften - insbesondere direktnach dem Kauf neuer Möbel. "Schadstofffreie Möbel gibt es nicht.Selbst unbehandelte Hölzer können geruchsintensive sowiesensibilisierend wirkende Schadstoffe ausdünsten", erklärt Dr.Schelle. Speziell in Räumen mit großflächigen Möbeln können sich auchgeringste Schadstoffmengen stark anreichern, was vor allem in massivgedämmten Häusern und Wohnungen zum Tragen kommt. "Bei weniger gutisolierten Räumen findet in der Regel zweimal pro Stunde einkompletter Luftaustausch statt. Massive Dämmung kann dazu führen,dass die Raumluft weniger als einmal in zwei Stunden ausgetauschtwird", so der Experte.Besondere Sorgfalt im KinderzimmerBabys und Kleinkinder reagieren besonders empfindlich aufSchadstoffe, doch sind es gerade ihre Zimmer, die häufig mit neuenMöbeln ausgestattet werden. "Eltern sollten darauf achten, die Zimmerfrühzeitig einzurichten und die Möbel erstmal ausdünsten zu lassen,bevor Kinder diese bewohnen und intensiv nutzen", empfiehlt Dr.Schelle.