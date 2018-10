Schadstoffe in europäischen Teppichböden: Deutsche Umwelthilfe fordert Produktverantwortung für Hersteller und Verbot gefährlicher Substanzen

Berlin (ots) - Untersuchungen europäischer Teppichböden belegendas Vorhandensein chlorierter Flammschutzmittel, hormonaktiverSubstanzen und krebsverdächtiger Stoffe - Einzelne Chemikalien werdenfür Kinderspielzeug reguliert, für den Einsatz in Teppichböden jedochnicht - In Neumaterial verbotene Chemikalien sind inRecyclingmaterialien erlaubt und werden eingesetzt - DeutscheUmwelthilfe fordert von der EU-Kommission eine Gleichbehandlung vonNeu- und Recyclingmaterial in Bezug auf Schadstoffgehalte -Schadstofffreiheit ist Grundvoraussetzung für einen geschlossenenRecyclingkreislaufAktuelle Untersuchungen europäischer Teppichböden durch die VrijeUniversiteit Amsterdam (Niederlande), das Ecology Center (USA) unddie Notre Dame University (USA) belegen hormonaktive,krebsverdächtige und die Fruchtbarkeit beeinträchtigende Chemikalien.Weil Teppichböden weich, fleckenresistent und farbig sein sollen,werden diese häufig chemisch behandelt. Angesichts derbesorgniserregenden Studienergebnisse fordert die DeutscheUmwelthilfe (DUH) ein Verbot gesundheitsgefährdender Chemikalien inTeppichböden und die Einführung des Prinzips der Produktverantwortungfür Hersteller. Nur so kann der Gesundheitsschutz der Verbraucher undder Aufbau einer Kreislaufwirtschaft sichergestellt werden.Im Auftrag der Changing Markets Foundation (CMF) wurden fünfzehnTeppichböden der acht Hersteller Interface, Tarkett, Milliken, Forbo,Balta Group, Beaulieu International Group, Donkersloot und AssociatedWeavers untersucht. Überprüft wurde das Vorhandenseinantimikrobieller Substanzen, von Bisphenol A, Flammschutzmitteln,fluorierten Fleckschutzmitteln, Isocyanaten, Nonylphenol, Phthalatenund polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen. Bei der Analysewurden in zwölf von fünfzehn Teppichböden Schadstoffe, wie zumBeispiel Diethylhexylphthalat (DEHP), perfluorierte Verbindungen(PFAS) oder das Flammschutzmittel Tris(1,3-dichlorisopropyl)phosphat(TDCPP) nachgewiesen. Nur drei Teppichböden beinhalteten keine deruntersuchten Schadstoffe."Schadstoffe in Teppichböden sind ein Problem und haben dortnichts zu suchen. Chemikalien, die die Gesundheit der Verbrauchergefährden können, müssen verboten werden. EU-weit verboteneSubstanzen dürfen nicht in Recyclingmaterialien zugelassen sein,sodass sie den Weg in Produkte finden können, mit denen Verbraucherfast täglich in Kontakt kommen. Substanzen, die in Kinderspielzeugreguliert sind, müssen auch in Teppichböden, denen Kinderbeispielsweise beim Krabbeln besonders intensiv ausgesetzt sind,ebenso gesetzlich geregelt werden", fordert Barbara Metz,Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin. Sie empfiehltVerbrauchern auf den Blauen Engel zu achten. Dem Siegel liegen diestrengsten Anforderungen beim Einsatz von Chemikalien zugrunde.Außerdem muss das europäische Chemikalienregister REACH angepasst undWidersprüche der europäischen Chemikalienpolitik aufgehoben werden.Die EU-Kommission muss dringend Regelungslücken schließen und dieSchadstofffreiheit von Neuware und Recyclingmaterialien gleichermaßenvorschreiben. Dazu Metz: "An Neu- und Recyclingmaterial müssen imSinne des Umwelt- und Gesundheitsschutzes dieselben Anforderungengestellt werden. Die Deutsche Umwelthilfe fordert auch deshalb dasPrinzip der Produktverantwortung für Hersteller." Dies bedeutet, dassHersteller von Teppichböden zukünftig für eine umweltfreundlicheEntsorgung der von ihnen in Verkehr gebrachten Produkteverantwortlich sind. Dazu gehören der Aufbau eines flächendeckendenSammelsystems, die Schadstofffreiheit und Recyclingfähigkeit vonTeppichböden sowie der Aufbau von Recyclingkapazitäten. Bislangwerden fast alle Teppichböden in Deutschland nach ihrem Lebensendeverbrannt. Jährlich fallen allein in Deutschland rund 400.000 TonnenTeppichböden zur Entsorgung an."Viele Teppichböden enthalten hochwertige, für das Recyclinggeeignete Kunststoffe. Diese Stoffe können derzeit leider viel zuselten recycelt werden. Weil sich Schadstoffe in Recyclingmaterialienanreichern können, sollten Teppichbodenprodukte deshalb von Anfang anschadstofffrei sein. Dass dies möglich ist, zeigen zwei untersuchteTeppichböden mit Anteilen von Recyclingmaterialien, bei denen keinerder untersuchten Schadstoffe gefunden werden konnte", sagt ElenaSchägg, Projektmanagerin des DUH-Fachbereichs Kreislaufwirtschaft.Hintergrund:Bereits im März dieses Jahres hat die Anthesis Consulting Groupeine Studie veröffentlicht, in der 59 besorgniserregende Chemikalienbenannt wurden, die in Teppichböden auf dem EU-Markt enthalten seinkönnen. Die eruierten Chemikalien wurden von der Changing MarketsFoundation (CMF) zum Anlass für Schadstofftests von fünfzehnTeppichböden von acht Herstellern genommen.Bei der Untersuchung wurden in zwölf von fünfzehn Teppichbödenhormonell wirksame, krebserregende oder die Fruchtbarkeitbeeinträchtigende Stoffe nachgewiesen. Insgesamt drei Teppichbödenvon Forbo und Associated Weavers enthielten Phthalate. Dazu gehörtedas hormonaktive Phthalat Diethylhexylphthalat (DEHP). Dieses ist inder EU seit 2015 verboten, in recyceltem Polyvinylchlorid (PVC) abernoch immer zugelassen. Ein von Milliken verkaufter Teppichbodenenthielt gleich acht verschiedene perfluorierte Verbindungen (PFAS).Zwei weitere Milliken-Teppichböden beinhalteten das krebsverdächtigechlorierte Flammschutzmittel Tris(1,3-dichlorisopropyl)phosphat(TDCPP). Für die Chemikalie gilt in Kinderspielzeug ein Grenzwert von5 ppm. In Teppichböden darf die Substanz jedoch uneingeschränkteingesetzt werden.Links:- Hintergrundinformationen zur Entsorgung von Teppichböden undKampagnenfilm zu Schadstoffen in Teppichböden:https://www.duh.de/teppichrecycling/- Zur Studie der Vrije Universiteit Amsterdam (Niederlande), desEcology Centers (USA) und der Notre Dame University (USA) imAuftrag der Changing Markets Foundation: http://l.duh.de/p181030- DUH-Übersetzung der Studie zur Untersuchung von Schadstoffen inTeppichböden: http://l.duh.de/p181030- Zur DUH-Studie "Unter den Teppich gekehrt: Das großeEntsorgungsproblem der Teppichindustrie in Deutschland":http://l.duh.de/p180305