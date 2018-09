Schadstoffe in Tonerkartuschen - Nachbauten aus Fernost?

Hamburg (ots) - Das Netzwerk der Wiederaufbereitungsindustrie fürDruckerkartuschen in Deutschland DKWU (www.dkwu-info.de) hatstichprobenartig den verwendeten Kunststoff bei kompatiblenNachbauten von Laserdruckerkartuschen aus Fernost durch einunabhängiges Labor untersuchen lassen. Der Fokus lag hierbei auf dieEinhaltung der Grenzwerte nach RoHS (englisch: Restriction ofHazardous Substances, deutsch: 'Beschränkung (der Verwendungbestimmter) gefährlicher Stoffe').Die getesteten Nachbauten enthielten eine hohe Konzentration desbesonders problematischen Flammschutzmittels Decabromdiphenylether(DecaBDE). Der Grenzwert von 1000mg/kg wurde in der Stichprobe um das5 bis 14 fache überschritten. DecaBDE ist in Elektrogeräten -Tonerkartuschen und Tintenpatronen gelten laut ElektroG (§ 3.1,Absatz A) als Elektrogeräte- seit 2008 in Deutschland verboten(http://ots.de/8FwZW9). Der Stoff ist in der Umwelt schwer abbaubar,kann sich in Lebewesen anreichern und steht im Verdacht, sichlangfristig schädlich auf die Embryonalentwicklung auszuwirken.Deshalb bewertet das Umweltbundesamt DecaBDE als bioakkumulierenden,toxischen Stoff, und die EU stuft ihn als sogenannten 'POP'(persistant organic potulant, persistenter organischer Schadstoff)ein. Zudem steht DecaBDE auf der Liste der 'besondersbesorgniserregenden Stoffe' (SVHC) der EuropäischenChemikalienagentur (ECHA).Der gleichzeitig getestete Kunststoff, der in den original OEMKartuschen verwendet wird, lag mit < 5mg/kg deutlich unter denerlaubten Grenzwert von 1000mg/kg. Wiederaufbereitungsunternehmen vonDruckerkartuschen, sogenannte Remanufactures, verwenden dieoriginalen Kunststoffteile wieder und sind damit nicht betroffen.Pressekontakt:V. Kappiusinfo@dkwu-info.deOriginal-Content von: Delacamp Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell