Schaden Investigativ-Ressorts dem Journalismus? - kress.de-Debatte

Hamburg (ots) - Hartmut Augustin, Chefredakteur der in Halleerscheinenden "Mitteldeutschen Zeitung", glaubt, dassInvestigativ-Teams den Nutzern ein falsches Signal senden.Im Gespräch mit dem Mediendienst kress.de sagt Hartmut Augustin:"Wenn jetzt Investigativ-Teams wie Pilze aus dem Boden schießen -sicherlich in guter Absicht - interpretieren das dann Rezipientenauch so: Also wurde bisher nicht hartnäckig und investigativgearbeitet. Das ist total fatal und für die ganze Branche schädlich."Augustin ist davon überzeugt, dass Redaktionen sich vor "Mode-Wellenhüten" sollten. Augustin zu kress.de: "Ich glaube vor allem, dasseinigen Kollegen nicht klar ist, was das in der gegenwärtigen Debatteüber die Glaubwürdigkeit der Presse bedeutet."Hartmut Augustin verantwortet seit Juni 2010 als Chefredakteur die"Mitteldeutsche Zeitung", die zur Kölner DuMont Mediengruppe gehört.Davor war Augustin Ressortleiter Berlin/Brandenburg bei der "BerlinerZeitung".Mehr auf kress.de, dem Mediendienst: http://nsrm.de/-/44c