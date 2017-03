Hamburg (ots) - Kaum jemand vereint Glamour und Coolness sogekonnt wie sie: Scarlett Johansson begeisterte neben Bill Murray in"Lost in Translation", mit ihrer Stimme in "Her", als "Das Mädchenmit dem Perlenohrring" - und aktuell in der Manga-Verfilmung "Ghostin the Shell". Im Interview mit dem Lufthansa Magazin (April-Ausgabe)spricht sie über den starken Science-Fiction-Trend in Hollywood: "Wirleben in einer Welt, in der wir unsere Identität als Menschheit mehrdenn je hinterfragen und neu definieren müssen. Wir suchen nochunseren Platz im digitalen Zeitalter und müssen sehen, wie wir mitdem technischen Fortschritt zurechtkommen."Sie selbst, gesteht Johansson, könne mit moderner Technik nichtviel anfangen. "Technologie ist einfach nicht mein Ding, hat michnoch nie interessiert. Und von Dingen wie Social Media halte ich michganz bewusst fern." Für Twitter und Instagram habe sie keine Zeit."Ich habe kein Interesse, die Welt an meinem Leben teilhaben zulassen. Meine Freunde treffe ich im echten Leben, nicht online."Die 32-jährige New Yorkerin berichtet im Interview auch von derHerausforderung durch Action-Szenen. "Zu 'Ghost in the Shell' gehörtedie Action einfach dazu, und dann setze ich mir das Ziel, auchmöglichst viele Stunts selbst zu übernehmen." Dafür habe sie intensivmit Waffenexperten und Polizisten trainiert. "Auch Thai-Boxen standauf dem Programm. Insgesamt fand ich aber die psychische Seite derRolle kniffliger als die körperliche." In "Ghost in the Shell" spieltsie einen Cyborg mit menschlichem Gehirn. "Die Gratwanderung istschwierig: Die Figur darf nicht zu roboterhaft und komplett gefühlloswirken, aber auch auf keinen Fall zu menschlich. Als Schauspielerinfand ich es sehr spannend, Emotionen wie Einsamkeit und Angst spürbarzu machen, ohne sie wirklich zu zeigen."Über die 'Lufthansa Medienfamilie'Die Faszination des Reisens und das Erlebnis des Fliegens - dasLufthansa Magazin inspiriert auf Papier und auch digital(lh.com/magazin) mit bewegenden Reportagen. Das Lufthansa Magazinzählt mit rund 1,6 Millionen Lesern in 17 Ländern Europas zu denreichweitenstärksten paneuropäischen Magazinen. Das deutsch-englischeMagazin ist der Reichweitenführer unter den europäischenInflight-Magazinen. 280.000 Exemplare fliegen jeden Monat an Bordaller Lufthansa-Maschinen rund um die Welt. Lufthansa Exclusive, dasPremium-Magazin von Lufthansa, inszeniert die gehobene Lebens- undKonsumwelt von Deutschlands mobilster Zielgruppe. Mit dem LufthansaExclusive werden über 325.000 deutschsprachige Vielflieger derLufthansa erreicht. "Traveling in style" ist das Leitthema vonLufthansa woman's world. Das Magazin, das in jeder Ausgabe eineinteressante Metropole vorstellt, orientiert sich am Stil und an denBedürfnissen der vielreisenden Businessfrau.Über TERRITORYTERRITORY ist Europas Marktführer für Content Communication. Unterdem Leitspruch "Content to Results" haben rund 1.000 Mitarbeiter an17 Standorten in 8 Ländern den Content Value - und damit denunternehmerischen Erfolg - ihrer Kunden im Blick. Sie betreuenUnternehmen über die reine inhaltsgetriebene Kommunikation hinaus bishin zu Prozessoptimierung, Vermarktung, Produktion, Verkauf undLeistungsmessung. Das Angebot umfasst u. a. Content Marketing, SalesMarketing, Employer Branding, Internal Media, Word -of -Mouth- undInfluencer -Marketing sowie Digital- und Social Media Marketing.TERRITORY betreut Unternehmen wie Daimler, Deutsche Bahn, EY,HORNBACH, Lamborghini, Lufthansa, Miele, NISSAN, Rossmann, REWE,Telekom und Wrigley. TERRITORY ist ein Unternehmen von Gruner + Jahr.Pressekontakt:Nicole Westermannpresse@territory.deTelefon +49 (0) 5241 | 23480-449Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell